Проверку по факту гибели мужчины в водоеме проводят в Порховском районе

Следственными органами СК России по Псковской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории озера Плотишно Псковской области тела 63-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, 21 марта 2026 года мужчина отправился на рыбалку и пропал. В результате проводимых поисковых мероприятий в ближайшем водоеме удалось обнаружить тело погибшего с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.