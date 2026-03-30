Мужчина пострадал во время пожара в многоквартирном доме в Палкино

Мужчина 1986 года рождения пострадал во время пожара в многоквартирном доме в Палкино 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 02:26 поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома на улице Рабочей. Огонь повредил комнату по всей площади.

Специалисты спасли пострадавшего мужчину 1986 года рождения. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.