Мужчина с черной тростью потерялся в псковских Опочицах

64-летний Александр Яковлев пропал в деревне Опочицы Псковского округа. С 22 марта его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, короткие седые волосы, карие глаза. Одет был в черную куртку, черные штаны, светло-коричневые кроссовки. На голове была светло-коричневая кепка. С собой у него черная трость. Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Яковлева, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.