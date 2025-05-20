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Отец маленькой великолучанки отсудил у аптеки компенсацию за отраву под лавкой

Отец и его дочь отсудили компенсацию морального вреда за размещенное под лавкой в аптеке Великих Лук средство для травления грызунов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению жителя города Великие Луки к аптечному предприятию о взыскании компенсации морального вреда.

При рассмотрении дела установлено, что в июле 2024 года истец вместе с малолетней дочерью пришел в аптеку для приобретения лекарственных препаратов. Во время нахождения истца у витрины и проведения оплаты за приобретенные лекарства его малолетняя дочь, гуляя по помещению аптеки, в углу под лавкой, расположенной в помещении, нашла «розовые гранулы», являющиеся средством для травления грызунов. В силу своего возраста, не понимая опасности гранул, девочка положила их в рот.

В связи с произошедшим и угрозой отравления ребенок был госпитализирован из аптеки с диагнозом «отравление неизвестным веществом» и находился под наблюдением врачей четыре дня; ей были проведены различные медицинские манипуляции, доставлявшие ребенку дискомфорт. По заключению эксперта, степень тяжести причиненного вреда здоровью обнаружена не была.

Истец просил взыскать в свою пользу и в пользу малолетней дочери с ответчика компенсацию морального вреда.

Оценив в совокупности представленные доказательства, в том числе просмотрев в судебном заседании видеозапись события, руководствуясь статьей 1064 ГК РФ, положениями закона РФ «О защите прав потребителей», суд пришел к выводу, что факт употребления малолетней средства для травления грызунов, относящегося к третьему классу опасности (умеренно опасные вещества), в помещении аптеки находится в причинно-следственной связи с ненадлежащим оказанием ответчиком услуг.

Установлено, что контроль за проведением работ по дезинфекции в аптеке не осуществлялся, место, где ребенок обнаружил средство для травления грызунов, является торговым залом и не является труднодоступным.

Суд пришел к выводу о нарушении ответчиком права истца и его дочери на безопасную услугу торговли, поскольку при приобретении товаров дочь истца была подвергнута недопустимому риску жизни и здоровья.

Исходя из характера и объема причиненных истцу и его малолетней дочери физических и нравственных страданий, требований разумности и справедливости, суд удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей в пользу каждого.

Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскан штраф в соответствии с пунктом 6 статьи 13 закона РФ «О защите прав потребителей» в соответствующем размере.