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Должник по алиментам в Великих Луках лишился наушников и отправлен на обязательные работы

На исполнении в отделении судебных приставов города Великие Луки находится сводное исполнительное производство в отношении 39-летнего великолучанина. Мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты в размере 1/4 части всех видов заработка или иного дохода ежемесячно на содержание своей 15-летней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

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Решение суда вступило в законную силу и не было обжаловано.

Принудительные меры ни к чему не привели, должник так и продолжал уклоняться от уплаты, тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о приводе. Судебные приставы по ОУПДС выехали по адресу и доставили должника в отделение судебных приставов города Великие Луки.

На приеме у судебного пристава-исполнителя в отношении должника был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, так как должник не оплатил без уважительных причин в нарушение решения суда на содержание несовершеннолетнего ребенка в течение более 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Материалы административного дела направлены в мировой суд для рассмотрения. Также на приеме у судебного пристава-исполнителя в отношении должника был составлен акт описи и ареста имущества, а именно беспроводных наушников.

Великолучанин признан виновным и подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 40 часов.