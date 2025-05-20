Происшествия

Пенсионерку из Великих Лук обманули на миллион рублей под предлогом замены счётчиков

Мошенники под видом сотрудников «энергетической компании» обманным путем завладели денежными средствами пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой жительнице южной столицы региона в эти майские дни позвонил незнакомец, который под предлогом замены электросчетчиков завладел деньгами собеседницы на сумму в миллион рублей. При этом аферисты рассчитывали заполучить даже гораздо больше. Когда горожанка поняла, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

«За последнее время на территории региона это далеко не единственный случай мошеннических проявлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», - отметили в УМВД.

С учетом складывающейся негативной тенденцией полиция настоятельно рекомендует псковичам проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону. Важно не поддаваться на ухищрения злоумышленников, которые могут использовать различные мошеннические схемы для обмана доверчивых людей.