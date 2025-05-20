Пенсионерку из Великих Лук обманули на миллион рублей под предлогом замены счётчиков

Мошенники под видом сотрудников «энергетической компании» обманным путем завладели денежными средствами пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, пожилой жительнице южной столицы региона в эти майские дни позвонил незнакомец, который под предлогом замены электросчетчиков завладел деньгами собеседницы на сумму в миллион рублей. При этом аферисты рассчитывали заполучить даже гораздо больше. Когда горожанка поняла, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
С учетом складывающейся негативной тенденцией полиция настоятельно рекомендует псковичам проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону. Важно не поддаваться на ухищрения злоумышленников, которые могут использовать различные мошеннические схемы для обмана доверчивых людей.