Происшествия

Псковичи поддались на уловки мошенников и лишились более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова стали очередными жертвами нечистых на руку лиц и лишились своих сбережений на общую сумму более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым псковичам звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. И под предлогами необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также перерасчета пенсии обманным путем завладели сбережениями доверчивых людей. Другим пользователям аферисты пообещали предоставить солидный выигрыш.

Поддавшись на эти уловки махинаторов, горожане лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.