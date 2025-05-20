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Рассмотрение жалобы адвоката Натальи Ильиной на возбуждение уголовного дела перенесли

27.05.2025 15:23|ПсковКомментариев: 0

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной адвокатом экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, оспаривающей законность возбуждения уголовного дела, перенесли на 17 июня в 10.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Напомним, адвокат Натальи Ильиной пытается оспорить постановление следователя о возбуждении уголовного дела.

В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

8 апреля Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил. 

Ранее стало известно, что Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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