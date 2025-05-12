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Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

20.05.2025 17:04|ПсковКомментариев: 0

Второе уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной возбудили в Следственной части СУ УМВД России по Псковской области 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, Наталья Ильина в период с 2023 по 2024 годы незаконно истребовала и получила от своего подчиненного денежные средства, начисленные из бюджета университета, на общую сумму 1 450 000 рублей.

В результате преступных действий причинен материальный ущерб подчиненному сотруднику и нарушены права на вознаграждение за труд. Кроме того, подорван престиж и авторитет главного регионального учебного заведения, что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом, отметили в полиции. 

Расследование продолжается.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. Против нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил. 

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Позже стало известно, что арестованная по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов.

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Сегодня стало известно, что на постановление следователя о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ была подана жалоба адвоката.

Источник: Псковская Лента Новостей
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