Происшествия

По факту жестокого обращения с животными в многоэтажке на Запсковье возбудили дело

В ночь на 21 мая псковские зоозащитники ликвидировали «котопритон». Из квартиры в многоэтажке на проспекте Энтузиастов изъяли 44 живых кошки, многие из которых были сильно истощены, и 9 трупов. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, по факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

Следственным управлением УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.