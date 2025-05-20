Происшествия

Дедовичанин осужден за незаконную рубку леса в особо крупном размере

Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фотография: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Судом установлено, что в начале февраля 2025 года подсудимый, используя бензопилу, незаконно спилил 6 деревьев породы береза объемом 8 м³, 19 деревьев породы осина объемом 35 м³ и 97 деревьев породы ольха серая объемом 39 м³. Затем он вывез спиленный лес из лесного массива.



В результате умышленных преступных действий мужчины лесным насаждениям Российской Федерации причинен ущерб, исчисленный на основании такс и методики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 (редакция от 18.12.2020 № 2164) «Об исчислении вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», в размере 231013 рублей, что является особо крупным размером.



Вину в совершении преступления подсудимый признал, ущерб погасил частично.



Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Осужденному также присуждено к взысканию 216013 рублей в части возмещения причиненного ущерба.