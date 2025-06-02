Происшествия

В Себеже иностранца осудили за попытку подкупить таможенника за 200 евро

Себежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

Фотография: Великолукская транспортная прокуратура

Судом установлено, что в феврале 2025 года иностранный гражданин, находясь в зоне таможенного контроля МАПП Бурачки, в целях непривлечения своего знакомого к административной ответственности за отсутствие специального разового разрешения на осуществление международной перевозки груза передал таможенному инспектору в качестве взятки 200 евро.

Довести свой преступный умысел до конца гражданин Республики Молдова не смог в связи с отказом таможенного инспектора от получения взятки и пресечения противоправных действий сотрудниками ОПК Псковской таможни.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил иностранному гражданину наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.