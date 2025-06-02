Происшествия

Хозпостройка горела в Невеле

Возгорание в хозяйственной постройке произошло на улице Подгорной в Невеле 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС по Псковской области

Пожар начался в 16:18. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Спасена хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Ранее, в 13:38, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Мира в Пустошке. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.