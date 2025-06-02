Происшествия

Два помещения в бесхозном здании выгорели в Пскове

Возгорание двух помещений произошло на третьем этаже неэксплуатируемого здания на улице Евлентьева в Пскове 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возгорание произошло в 17:36. Выгорели два помещения общей площадью 42 квадратных метра и коридор площадью 12 квадратных метров. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали десять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.