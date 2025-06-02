Происшествия

Баня горела в псковской деревне Загорицы

Возгорание бани произошло на улице Семейной в деревне Загорицы Псковского района 13 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании бани поступило в 3:22. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Возгорание площадью 12 квадратных метров ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом.

Также ночью областные пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и хозяйственной постройки общей площадью 46 квадратных метров на улице Садовой в деревне Таисино Себежского района. Возможной причиной стало занесение постороннего источника огня. На месте работали пять специалистов и две единицы техники.