Здание горело на улице Мелиораторов в Великих Луках

Возгорание в эксплуатируемом здании произошло на улице Мелиораторов в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 15:52. Огонь повредил изоляцию электрокабелей. В трансформаторной подстанции выгорел электрощит и кабели.
Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.