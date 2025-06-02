Происшествия

Здание горело на улице Мелиораторов в Великих Луках

Возгорание в эксплуатируемом здании произошло на улице Мелиораторов в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 15:52. Огонь повредил изоляцию электрокабелей. В трансформаторной подстанции выгорел электрощит и кабели.

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.