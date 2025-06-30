Происшествия

Гдовича осудили за незаконный спил сосен и елей

Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в феврале 2024 года мужчина срубил две ели и пять сосен, при этом зная, что деревья произрастали на особо охраняемой природной территории государственного зоологического заказника «Ремдовский», причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 548 781 рубль.

В судебном заседании подсудимый в совершении преступления полностью признал вину, ущерб возместил в полном объеме.

С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на семь месяцев условно с испытательным сроком в семь месяцев.