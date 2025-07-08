Происшествия

Мошенники обманули псковичей, представившись правоохранителями

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами ряда жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Порховского района на общую сумму около 500 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пострадавшим звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками банковской сферы. И под выдуманным предлогом о необходимости якобы во избежание серьезных финансовых потерь перевода денежных средств на «безопасные счета» ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями на общую сумму около полумиллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.