Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Единство в памяти. Сила в подвиге!
островичи шагают в будущее
80 лет качества Реставрационных мастерских
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
Вакансии в «Россетях»
Псковская область 80-летие Победы
Мошенники под видом операторов
Новая жизнь Овсища
Задержание ректора ПсковГУ
Комфортные и безопасные
ПЛН 25 лет
Профсоюзы о производственных травмах
 
 
 
ещё Происшествия 08.07.2025 16:010 Возбуждено уголовное дело по факту нападения на псковских медработников 15.07.2025 16:370 Несовершеннолетнего подозревают в раскладке «закладок» в Пскове  15.07.2025 16:350 Подозреваемого в причастности к «делу Грацкого» директора «ДСМУ» оставили под стражей 15.07.2025 10:100 Мошенники выманили у жителей Пскова и Печор более шести миллионов рублей 15.07.2025 10:080 Для поиска пенсионерки в великолукском лесу ищут мужчин, не боящихся медведей 15.07.2025 10:010 Грозовой разряд стал причиной пожара в Стругах Красных
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:041 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 09.07.2025 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино 09.07.2025 07:252 В Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении беспилотников и их последствий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Подозреваемого в причастности к «делу Грацкого» директора «ДСМУ» оставили под стражей

15.07.2025 16:35|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в причастности к делу экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого - директора общества «ДСМУ» Манвела Азояна оставили под стражей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда от 3 июля в отношении гражданина Манвела Азояна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 августа включительно.

Напомним, в Пскове выявили новый эпизод преступной деятельности бывшего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого. Следственные органы подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), в отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года 57-летний предприниматель, являющийся руководителем предприятия по строительству дорожных сетей, передал через посредника заместителю главы администрации города Пскова – начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова 1,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов между его предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова, а также за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным контрактам.

Ранее Александра Грацкого осудили за получение взяток от предпринимателей к 10 годам лишения свободы, в настоящее время он отбывает назначенное судом наказание в колонии строгого режима. 

Взяткодателя задержали, у него в жилище провели обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовным делам продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 75 человек
Сюжет: Дело Грацкого Подозреваемого в причастности к «делу Грацкого» директора «ДСМУ» оставили под стражей Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы города Пскова Обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого оставлен без изменения Апелляцию на приговор экс-замглавы Пскова Грацкого начнут рассматривать 10 апреля Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО 10 лет с правом переписки Михаил Иванов о коррупции: Воровали, воруют и будут воровать Иван Цецерский предположил, что Александр Грацкий напишет заявление об отправке на СВО Александр Братчиков: Приговор Александру Грацкого станет уроком для взяточников «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив Джемал Малышев: Не брать неправильно нажитые деньги — вопрос воспитания Хорошо, что закон работает – Александр Гончаренко о приговоре экс-замглавы Пскова Бывший мэр Пскова: Бороться с «оборотнями-коррупционерами» нужно по всей строгости закона Взятки, полученные Грацким в виде ценных подарков, конфисковали в доход государства Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому за взятки. ФОТОРЕПОРТАЖ Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки Приговор по делу экс-замглавы Пскова Александра Грацкого вынесут на следующей неделе Приговор экс-замглавы Пскова Грацкому однозначно будет обвинительным — прокурор Экс-замглавы Пскова продлили срок содержания под стражей на полгода Ноутбук, iPhone и кошельки изъяли у экс-замглавы Пскова в качестве доказательств  Материалы обыска по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде Письменные доказательства по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде Рассматривать уголовное дело экс-замглавы Пскова продолжили в закрытом порядке «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу Вещественные доказательства по делу Грацкого рассматривают в закрытом порядке Исследование письменных доказательств по делу Грацкого началось в псковском суде Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину Начались слушания делу Грацкого  Казус Грацкого Суд арестовал имущество Александра Грацкого Судебный процесс по делу Александра Грацкого стартует 19 сентября Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября Срок содержания Александра Грацкого под стражей продлили до 9 сентября Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей Александра Грацкого оставили под стражей В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки Псковского бизнесмена отправили под домашний арест по подозрению в даче взятки Грацкому Адвокат задержанного по делу Грацкого предпринимателя: Будем ходатайствовать о наиболее лояльной мере пресечения Раскрыта личность задержанного по делу Грацкого предпринимателя Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла Александр Грацкий написал заявление об увольнении и уже не работает в администрации Пскова - Борис Елкин Находящийся в СИЗО Александр Грацкий собирается отправиться на СВО Псковский областной суд не стал менять меру пресечения Александру Грацкому Адвокат Грацкого попытается оспорить избранную ему меру пресечения Александра Грацкого заключили под стражу на два месяца Решается вопрос об избрании меры пресечении в отношении Александра Грацкого Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки
15.07.2025, 17:330 Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы 15.07.2025, 17:320 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 15.07.2025, 17:260 На заводе «Титан-Полимер» заработала современная станция бактериальной очистки воды 15.07.2025, 17:250 Алена Трунова: Из всех вакансий 60% – рабочие специальности 
15.07.2025, 17:150 «Дневной дозор»: Реформа системы здравоохранения в вопросах и ответах 15.07.2025, 17:020 Снос гаражей и благоустройство сквера гостиницы «Рижской» в округе №8 15.07.2025, 17:020 День приёмов участников СВО и их семей по юридическим вопросам проведут в Псковской области 15.07.2025, 16:590 Во дворе на улице Ставского в Великих Луках готовятся к укладке асфальта
15.07.2025, 16:510 Ольга Федорова о решении проблем избирателей и активных псковичах 15.07.2025, 16:440 У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН 15.07.2025, 16:430 Антон Мороз: Площадка на улице Новгородской, которую предлагали через сбор подписей, будет! 15.07.2025, 16:390 Герман Васильев назначен прокурором Куньинского района
15.07.2025, 16:370 Несовершеннолетнего подозревают в раскладке «закладок» в Пскове  15.07.2025, 16:350 Подозреваемого в причастности к «делу Грацкого» директора «ДСМУ» оставили под стражей 15.07.2025, 16:320 Антон Куприков назначен на должность прокурора Палкинского района 15.07.2025, 16:170 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о решениях гордумы и контрольных выездах. ВИДЕО
15.07.2025, 16:170 Только 8% членов избирательных комиссий Псковской области составили муниципальные или госслужащие 15.07.2025, 16:061 В Пскове устойчиво низкие показатели безработицы – Алена Трунова 15.07.2025, 15:520 Интерактив: Культурная трансформация по-скобарски 15.07.2025, 15:510 Сельхозпредприятия Псковского района обработали от борщевика 85,3 гектара территорий 
15.07.2025, 15:510 Сдавай за 15.07.2025, 15:330 Останки 29-ти бойцов Красной армии захоронили в Пушкиногорском районе 15.07.2025, 15:190 «Горводоканал» Пскова проверил почти 30 000 проб воды за полгода 15.07.2025, 15:100 ГД разрешила работодателям участвовать в подготовке студентов колледжей
15.07.2025, 15:060 Связисты Росгвардии отмечают профессиональный праздник 15.07.2025, 15:030 Дмитрий Шахов обсудил вопросы защиты прав участников СВО с коллегой из Петербурга 15.07.2025, 14:540 20 июля островская деревня Холматка наполнится звуками легендарных военных песен 15.07.2025, 14:450 Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах
15.07.2025, 14:240 Турнир в честь Международного дня шахмат пройдет в Пскове 20 июля 15.07.2025, 14:210 Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии 15.07.2025, 14:140 Свидетельство о постановке на учет в налоговой упразднится с 2026 года 15.07.2025, 14:030 Электричество отключат на двух улицах Пскова 16 июля
15.07.2025, 13:591 «Дневной дозор»: Насколько новые тарифы на ЖКУ бьют по карману псковичей? 15.07.2025, 13:540 Еще девять статей УК могут стать основаниями для лишения гражданства России 15.07.2025, 13:480 Александра Тимофеева из Псковской области вошла в число победителей спецпроекта «Всегда готов!» 15.07.2025, 13:350 Госдума повысила лимит страховки по длинным безотзывным вкладам
15.07.2025, 13:220 В Палкинском районе продолжаются работы по восстановлению электроэнергии 15.07.2025, 13:200 Три лучника из Псковской области принимают участие в первенстве России 15.07.2025, 13:180 В салонах МегаФона появился виртуальный помощник 15.07.2025, 13:171 Из-за дождей в деревнях Псковской области размыты дороги
15.07.2025, 13:160 ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества 15.07.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Какие профессии востребованы в Псковской области? 15.07.2025, 12:440 Суд в Псковской области отказал признавать недействительным расторжение договора аренды 15.07.2025, 12:340 Горячая вода на Запсковье может вернутся к вечеру
15.07.2025, 12:320 Молодые лидеры защитили проекты на псковском «ПолитЗаводе» 15.07.2025, 12:250 Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на соревнованиях по велоспорту 15.07.2025, 12:140 Стартовал конкурсный отбор соцпроектов молодых семей Псковской области 15.07.2025, 12:130 Умер мультипликатор Андрей Соколов
15.07.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Ольгой Федоровой 15.07.2025, 11:500 Пьяных водителей-рецидивистов задержали инспекторы ДПС в Псковской области 15.07.2025, 11:430 Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого 15.07.2025, 11:420 Усадьба Софьи Ковалевской снова готова принимать гостей
15.07.2025, 11:400 На улице Венской в Псковском районе временно отключат воду 16 июля 15.07.2025, 11:340 В Псковской области вновь прогнозируют грозы, местами ливни и град 15.07.2025, 11:300 На мосту через реку Черная в Псковском районе завершен монтаж балок 15.07.2025, 11:230 Приставы взыскали у великолучанина почти 500 тысяч рублей за разбитый автомобиль
15.07.2025, 11:200 «Люди труда»: Какие профессии востребованы в Псковской области? 15.07.2025, 11:180 Археологическая школа «Горожане» в десятый раз стартует в Новосокольническом районе 15.07.2025, 11:060 Обучение общественных наблюдателей началось в Псковской области в преддверии выборов 15.07.2025, 10:540 Сергей Вострецов: Кадровый дефицит — вызов десятилетия
15.07.2025, 10:510 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 16 июля 15.07.2025, 10:340 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о решениях гордумы и контрольных выездах 15.07.2025, 10:310 Более 6 тонн нидерландских кормов не прошли ветконтроль в Псковской области 15.07.2025, 10:200 Команда псковских полицейских выступила на чемпионате МВД РФ в Рязани
15.07.2025, 10:200 Автомобиль ВАЗ горел на улице Фабричной в Великих Луках 15.07.2025, 10:100 Мошенники выманили у жителей Пскова и Печор более шести миллионов рублей 15.07.2025, 10:080 Для поиска пенсионерки в великолукском лесу ищут мужчин, не боящихся медведей 15.07.2025, 10:010 Грозовой разряд стал причиной пожара в Стругах Красных
15.07.2025, 10:000 Жителей и гостей Псковской области приглашают в тур в музей-усадьбу Софьи Ковалевской 15.07.2025, 09:530 Обновленная женская консультация открылась в островской больнице 15.07.2025, 09:410 17% псковичей скучают по работе в отпуске – опрос 15.07.2025, 09:300 Билайн снизил цены для жителей Пскова при новом подключении
15.07.2025, 09:300 «Дневной дозор»: Как повысить культуру поведения псковичей на массовых мероприятиях? 15.07.2025, 09:150 Почти 13 тысяч жителей Псковской области решили найти работу этим летом - аналитики 15.07.2025, 09:000 Врач назвала категорию людей, подверженных игромании 15.07.2025, 08:400 В Госдуме предложили новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru