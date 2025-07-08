Происшествия

Суд вынес приговор великолучанину за кражу электровелосипеда

Ранее судимого великолучанина наказали за кражу велосипеда (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фотография: нейросеть GigaChat

Мужчин тайно похитил принадлежащий потерпевшей электровелосипед, пока та находилась в магазине. Суд решил, что действия подсудимого причинили потерпевшей значительный материальный ущерб.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.