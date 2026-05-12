Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Великих Луках

Пожары, в результате которых огонь уничтожил и повредил несколько жилых домов, произошли в ряде округов региона с 9 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Один из них закончился смертельным исходом. 

Кровля сгорела в жилом доме, огонь повредил потолочное перекрытие в деревне Песчивка Опочецкого округа на улице 1-ой Песчивской 9 мая. Аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания стал причиной пожара.

Всё внутреннее помещение и чердак выгорели в жилом доме в Великих Луках на улице Куньинской в тот же день. При ликвидации пожара обнаружили погибшего мужчину 1990 года рождения. Причиной назвали неосторожность при курении.

Потолочное перекрытие кухни повредил огонь в жилом доме, здание закоптилось изнутри в Локне на улице Чехова 10 мая. Причина — короткое замыкание.

В тот же день в деревне Молонец Порховского округа полностью сгорел жилой дом из-за короткого замыкания.

11 мая в Стругах Красных на улице Марьинской сгорел жилой дом. Причиной также стало короткое замыкание, а в Великих Луках в тот же день на улице Водной жилой дом выгорел изнутри, огонь уничтожил кровлю полностью.

