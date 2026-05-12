В Псковской области ликвидировали два ландшафтных пожара

Два ландшафтных пожара зарегистрировали в регионе 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Один из них зафиксировали в Гдовском округе, другой — в Порховском.

Общая площадь возгораний составила 0,501 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.