Происшествия

10-летний мальчик ушел из детского лагеря в поселке Ямм в Гдовском районе

10-летний Никита Юткин ушел из детского лагеря в поселке Ямм Гдовском районе. 16 июля 2025 года он ушёл из детского лагеря и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 140 см, нормального телосложения, тёмно-русые короткие волосы, каре-зелёные глаза. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны, предположительно чёрно-белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.