Пропавшая девушка в куртке горчичного цвета может находиться в Великих Луках

Пропавшая 23-летняя Анна Вышлова может находиться в Санкт-Петербурге или Великих Луках. С 19 мая её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «Лиза Алерт»

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в куртку горчичного цвета, голубые джинсы, белые с синим кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-925-198-17-19, 8-800-700-54-52 или 112.