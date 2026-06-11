Невельчанка подозревается в ограблении пенсионерки

Сотрудники муниципального отдела МВД России «Невельский» установили местную жительницу, подозреваемую в открытом хищении чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Невеле в квартиру горожанки 1939 года рождения зашла ее знакомая и похитила денежные средства пенсионерки на сумму более 30 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность женщины, подозреваемой в совершении данного противоправного деяния.

Ею оказалась безработная невельчанка 1990 года рождения. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.