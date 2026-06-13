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Фотофакт: Неизвестные пытались инициировать пожар в подъезде в Великих Луках

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Жительница Великих Лук стала свидетельницей попытки поджога в своём доме и поделилась фотографиями с места происшествия. По словам горожанки, вечером она вышла за продуктами и обнаружила в подъезде следы попытки поджога. Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Подслушано Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / Telegram-канал

По словам очевидца, ситуация оказалась особенно опасной из‑за особенностей здания: дом старый, с деревянными дверями и лестницами, а у входа лежат тканевые коврики — всё это могло быстро воспламениться.

«Со слов соседки, она слышала, как какие-то дети возились в подъезде, но не придала значения», - отметила автор фотографий.

В связи с происшествием местная жительница обращается к родителям с просьбой провести беседы с детьми о правилах пожарной безопасности и последствиях игр с огнём — даже если кажется, что ребёнок никогда не станет так поступать.

«А Фонд капитального ремонта, прошу обратить внимание на все старые дома, особенно с деревянными лестницами внутри и провести кап.ремонт за который мы все платим», - заключила великолучанка.

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