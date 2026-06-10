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РЖД оштрафовали за повторное нарушение безопасности на Псковской дистанции

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Псковская транспортная прокуратура провела проверку в сфере обеспечения транспортной безопасности, антитеррористической защищенности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. 

Установлено, что Псковская дистанция пути надлежащие меры по привлечению для защиты железнодорожных путей необщего пользования Псковского транспортного региона, подлежащих категорированию, подразделений транспортной безопасности, не принимает. На указанных участках пути досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение в целях обеспечения транспортной безопасности не организованы.

В результате вмешательства транспортной прокуратуры ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 11.15.1 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения в области транспортной безопасности) в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
 

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