Два пожара произошло в Псковской области за сутки из-за короткого замыкания

Два возгорания произошло в регионе по причине короткого замыкания за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 13:01 в Невеле в переулке Лермонтова выгорела изнутри по всей площади хозяйственная постройка. Огонь уничтожил кровлю. На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасен жилой дом и три хозяйственные постройки.

Затем, в 3.01, в деревне Кресты Красногородского муниципального округа сгорел нежилой дом. Возгорание тушили пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.