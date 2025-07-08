Происшествия

Грозовой разряд стал причиной трех пожаров в Псковской области

Грозовой разряд стал причиной трех пожаров на территории Псковской области за 2025 год. Об этом Главное управление МЧС России по Псковской области сообщило в своем Telegram-канале.

Фото из архива ПЛН

«Гроза и ливень – это стремительные, бурные и крайне опасные природные явления. Так, в текущем периоде 2025 года грозовой разряд стал причиной трех пожаров. Чтобы минимизировать риск поражения молнией и обеспечить свою безопасность, важно знать и соблюдать основные правила поведения в зависимости от ситуации», – отметили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона: