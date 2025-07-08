Грозовой разряд стал причиной трех пожаров в Псковской области

Грозовой разряд стал причиной трех пожаров на территории Псковской области за 2025 год. Об этом Главное управление МЧС России по Псковской области сообщило в своем Telegram-канале.
Фото из архива ПЛН
«Гроза и ливень – это стремительные, бурные и крайне опасные природные явления. Так, в текущем периоде 2025 года грозовой разряд стал причиной трех пожаров. Чтобы минимизировать риск поражения молнией и обеспечить свою безопасность, важно знать и соблюдать основные правила поведения в зависимости от ситуации», – отметили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона:
- Если вы находитесь дома:
- по возможности, не покидайте дом;
- отключите электроприборы и бытовую технику;
- закройте окна и двери и держитесь подальше от них.
- Если вы на улице:
- возьмите с собой зонт, надень плащ и резиновые сапоги;
- не стойте рядом с рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями и высокими деревьями;
- в городе ищите убежище в магазинах или жилых домах – они лучше защищены от молнии, чем остановки общественного транспорта;
- если купаетесь или рыбачите, немедленно прекратите занятия и отойдите подальше от водоема при приближении грозы;
- во время грозы заправка автотранспорта запрещена;
- отключите мобильный телефон.
- Если вы находитесь в автомобиле во время сильного ливня, остановите автомобиль у обочины и переждите непогоду.