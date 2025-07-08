Происшествия

Минометную мину идентифицировали в пустошкинской деревне Лукьяново

Минометную мину идентифицировали в Пустошкинском муниципальном округе 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Лукьяново Пустошкинского муниципального округа идентифицировали минометную мину времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).