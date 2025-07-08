Происшествия

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 27 июля около 17:00 в торговом зале магазина, расположенного на улице Клевцова. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного, после чего ближайший наряд Росгвардии незамедлительно выехал на место происшествия.

По прибытии сотрудники вневедомственной охраны задержали 45-летнего местного жителя. Подозреваемый пытался вынести из магазина алкогольную продукцию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.