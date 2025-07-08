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Происшествия

Садовый дом сгорел в невельских Опухликах

05.08.2025 09:55|ПсковКомментариев: 0

Возгорание садового дома произошло в деревне Опухлики Невельского муниципального округа 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 19:15 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри садового дома. Огнеборцам удалось спасти две хозяйственные постройки. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

Ранее, в 14:45, в деревне Суханово Великолукского района произошло возгорание мусорных контейнеров. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались три специалиста МЧС России и одна единица техники. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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