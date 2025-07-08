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Директора коммерческой организации в Пскове осудили за сокрытие информации

В Пскове суд признал руководителя коммерческой организации виновным по части 2 статьи 315 УК РФ за злостное неисполнение решения Арбитражного суда Псковской области, вступившего в законную силу. Он приговорен к 240 часам обязательных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Фотографии: УФССП РФ по Псковской области

Директор организации, несмотря на законное решение суда, длительное время уклонялся от передачи одному из учредителей копий документов общества. Он неоднократно игнорировал требования судебного пристава, подвергался административным штрафам и принудительному приводу, продолжая скрывать информацию.

В рамках дознания были проведены обыски, изъяты и осмотрены документы, допрошены свидетели. Собранные доказательства позволили установить вину обвиняемого и направить уголовное дело в суд, который вынес обвинительный приговор.

УФССП России по Псковской области отмечает, что вступившие в силу судебные акты обязательны к исполнению. Злостное уклонение от их исполнения влечет уголовную ответственность.