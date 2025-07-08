Поиски пропавшего молодого человека продолжаются в великолукской деревне Кулёво

Сегодня, 5 августа, в 18:00 вновь проходит сбор волонтёров для поисков пропавшего Александра Емельянова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «След», сбор состоится в деревне Кулёво Великолукского района, на улице Продольной у дома № 70. Обязательно с собой надо иметь сапоги. Также на телефон установить приложение «Геотрекер».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Напомним, что 24-летний Александр Емельянов пропал 26 июля. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, рыжие волосы, серые глаза. Был одет в футболку с надписью PUMA, тёмные шорты, серые кроссовки. С собой: поясная сумка.
Телефон для связи: +79113767676.