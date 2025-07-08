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Житель Пыталовского района закрыл долг, чтобы уехать за границу

Житель Пыталовского района выплатил задолженность судебным приставам в размере 102 тысячи рублей, чтобы уехать за границу, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Пыталовского района налоговой задолженности в размере 102 тысячи рублей.

Зная о наличии задолженности, 38-летний мужчина не предпринял никаких действий для их погашения. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства на счетах должника в банках, но существенного результата это не принесло.

Сотрудник ведомства получила информацию о том, что мужчина планирует поездку за границу. Тогда судебный пристав-исполнитель оперативно вынес постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Вынесенное ограничение могло сорвать поездку, и в связи с этим в кратчайшие сроки должник собрал нужную для погашения долга сумму денежных средств. Средства поступили на расчетных счет структурного подразделения, перечислены в бюджет Российской Федерации.