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Льву Шлосбергу* продлили домашний арест

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* продлили домашний арест до 8 октября 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста заместителю председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*.

Органами предварительного следствия предъявлено обвинение по части 1 статьи 280.3 УК РФ. По версии следствия, Лев Шлосберг*, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, на своей интернет-странице в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, дискредитирующую использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

При решении вопроса о продлении меры пресечения суд согласился с доводами следствия, продлив срок домашнего ареста до четырёх месяцев по 08.10.2025 включительно.

Напомним, меру пресечения в виде домашнего ареста избрали Льву Шлосбергу* в Псковском городском суде 11 июня.

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* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.