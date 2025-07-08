Происшествия

Цифровые сервисы помогли найти скрывавшегося от алиментов отца в Пскове

В Пскове найден неплательщик алиментов, уклоняющийся от исполнения решения суда и скрывающийся от судебных приставов. Установить его местонахождение помогли цифровые сервисы и камеры видеонаблюдения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

28-летний отец всеми способами старался избежать уплаты алиментов на содержание своего сына. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что гражданин работает вахтовым методом. Долг перед ребенком составил порядка 900 тысяч рублей.

Выйти на должника помогли цифровые сервисы, которые определили место проживания неплательщика, а с помощью камер видеонаблюдения был установлен его маршрут. В результате выхода по адресу должник был установлен и доставлен в отделение судебных приставов для дачи пояснений.

Также в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Мировой судья признал его виновным и вынес наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В случае дальнейшего уклонения от исполнения решения суда в отношении мужчины возбудят уголовное дело.