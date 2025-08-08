Происшествия

«Загулявший» великолучанин оказался за решеткой

Великолучанину заменили принудительные работы на реальный срок за уклонение от соблюдения закона, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура города поддержала представление ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы в отношении лица, допустившего в период отбывания принудительных работ злостное уклонение от отбытия наказания.

Так, 7 июня осужденному была предоставлена возможность в период с 14:00 до 16:00 покинуть расположение исправительного центра и навестить свою сожительницу. Однако к 16:00 осужденный к месту отбытия наказания не вернулся, был объявлен в розыск, его местонахождение было установлено сотрудниками УФСИН России по Псковской области спустя 2 суток, 9 июня.

В судебном заседании осужденный пояснил, что, возвращаясь от своей сожительницы, встретил знакомых и «загулял».

Постановлением суда осужденному заменена неотбытая часть наказания в виде принудительных работ лишением свободы на 1 год 20 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановление вступило в законную силу.