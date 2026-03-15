Трое иностранцев попытались незаконно пересечь границу в Псковской области на такси

В Печорский районный суд Псковской области поступило уголовное дело в отношении троих иностранных граждан. Их обвиняют в покушении на пересечение Государственной границы РФ без надлежащего разрешения группой лиц по предварительному сговору. Преступление предусматривается частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 322 УК РФ. Об этом сообщили в суде. 

Из материалов дела следует, что в ноябре 2025 года трое иностранных граждан, находясь на территории РФ, договорились о незаконном пересечении Государственной границы РФ с целью убытия в страны Евросоюза через Эстонию. С этой целью, используя сервис «Яндекс такси», они прибыли на территорию Печорского муниципального округа Псковской области в пограничную зону. При помощи карт в мобильном приложении своих телефонов в пешем порядке выдвинулись с сторону Государственной границы.

Однако, их незаконные действия были пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Реклама на ПЛН

