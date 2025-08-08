Происшествия

Аферисты предлагали жителям Псковской области услуги интимного характера, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова и Гдовского района звонили неизвестные лица, которые под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, они представлялись сотрудниками банков и других организаций. А кому-то «доброжелатели» пообещали организовать оказание услуг интимного характера.

В итоге доверчивые люди, поддавшись на эти уловки, потеряли в совокупности свыше полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.