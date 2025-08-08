Происшествия

В Великих Луках пропала женщина в серой куртке

61-летняя Екатерина Шмелёва 3 августа ушла из дома по адресу: улица Зверева, дом 16/34. С тех пор её местоположение остаётся неизвестным, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотография: ОМВД России по городу Великие Луки

4 августа женщина была замечена в районе деревни Михальки на трассе Москва — Рига.

Екатерина Шмелёва была одета в серую куртку (кофту), чёрные брюки и красные или тёмные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 911 883 3883 или 8(81153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.