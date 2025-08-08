Происшествия

Приставы изъяли автомобиль у 53-летней псковички, осуждённой за незаконный оборот наркотиков

В деревне Печки судебные приставы Псковской области изъяли автомобиль у 53-летней псковички, осуждённой за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Фотография: УФССП по Псковской области

Транспортное средство, принадлежавшее осуждённому, подлежало конфискации в собственность государства. Врио начальника отделения судебных приставов Псковского района Наталья Степанова выехала по месту хранения автомобиля и конфисковала его.

Транспортное средство конфисковали с последующей передачей в Минобороны Российской Федерации.