Происшествия

Пропавшего великолучанина нашли на заправке

Пропавшего великолучанина Андрея Фёдорова нашли сегодня, 24 августа, на заправке в посёлке Новгородка. Об этом сообщили в поисковом отряде города Великие Луки «След».

Фото: Поисковой отряд «След»/ сообщество ВКонтакте

«Еще 7 утра не было, как мне позвонила Наталья, сотрудница заправки Роснефть. Говорит, что мужчина к ним зашел, похожий на нашего пропавшего. Говорит плохо и чувствует себя не очень. Скинула мне фотографию, и действительно, это наш пропавший.

В настоящий момент с ним общаются сотрудники Пушкиногорской полиции. Забирать его оттуда нужно самостоятельно. У родственников нет машины», - сообщил сотрудник поискового отряда в сообществе ВКонтакте.

На данный момент «След» ищет добровольцев, которые смогут вместе с супругой мужчины поехать за ним. Отозваться на помощь можно по номеру 89113767676.