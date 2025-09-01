Происшествия

Нежилой дом сгорел в Идрице из-за неосторожности с огнем

Возгорание нежилого дома произошло на улице Максима Горького в поселке Идрица Себежского района 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 18:01. В доме сгорела кровля, сам он выгорел изнутри по всей площади. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасены нежилой дом и две хозяйственные постройки.

К ликвидации привлекались три специалиста противопожарной службы области и одна единица техники, а также три специалиста ведомственной пожарной охраны и одна единица техники.