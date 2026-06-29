Застрелившего знакомого после отдыха в кафе жителя Плюсского округа будут судить

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, завершили в Плюсском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, ночью 14 декабря 2025 года между двумя мужчинами, отдыхавшими в одном из кафе в Плюсском округе, произошла драка, после которой один из участников конфликта направился домой, а второй преследовал его до дома на автомобиле.

После, находясь на улице, преследователь начал выкрикивать угрозы и требования выйти из дома для дальнейших разбирательств, демонстрируя имеющийся у него при себе охотничий карабин. В ответ на требования обвиняемый вышел из дома на улицу, взяв с собой охотничье ружье, и в ходе продолжения ссоры выстрелил в пострадавшего из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья, после чего сразу вернулся домой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.