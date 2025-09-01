Происшествия

Доказавшей свою невиновность великолучанке выплатят 90 тысяч рублей компенсации

Женщина обратилась в Великолукский городской суд с иском к Министерству финансов России о взыскании компенсации морального вреда в порядке реабилитации за необоснованное уголовное преследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

На протяжении более трех лет в отношении женины проводились следственные действия по уголовному делу, а она доказывала свою невиновность. В результате уголовного преследования потерпевшей причинили нравственные страдания, которые она оценила в 4 000 000 рублей.

Представитель ответчика возражал относительно размера заявленных исковых требований, считая его завышенным.

Суд установил, что расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ, по факту причинения неустановленным лицом телесных повреждений потерпевшему, длилось три года и пять месяцев. Уголовное дело прекратили в связи с непричастностью истца к совершению преступления. В ходе расследования в отношении женщины и с ее участием проводились следственные действия, применялись меры процессуального принуждения.

Оценив все обстоятельства дела, суд удовлетворил исковое заявление частично, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в размере 90 000 рублей.