Происшествия

Обвиняемому в вымогательстве взятки псковичу продлили срок содержания под стражей

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки путём вымогательства). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, гражданин, являясь должностным лицом правоохранительного органа, получил взятку в размере более 90 000 рублей и 250 евро за незаконное бездействие, сопряженное с вымогательством взятки.

Суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по делу путем уничтожения (сокрытия) доказательств и оказания воздействия на свидетелей, а также скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем продлил срок содержания под стражей на 1 месяц.