Происшествия

Пскович приставил нож к горлу посетителя кафе и предстанет перед судом

Утвержден обвинительный акт в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Архив ПЛН

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в одно из кафе Пскова и в ходе словесного конфликта приставил складной нож к горлу другого посетителя кафе и пригрозил убийством.

Уголовное дело направлено мировому судье города Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.