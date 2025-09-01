Происшествия

Мошенники обманули псковича под предлогом оплаты доставки

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей региона на общую сумму порядка 900 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные лица звонили псковичам и под предлогом якобы необходимости перевода денег на «безопасный счет» и оплаты доставки за покупку монитора в игровой клуб завладели сбережениями собеседников.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности около 900 000 рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.