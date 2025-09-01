В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Труда

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Около 21:00, патрулируя улицы города Пскова, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Труда.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали гражданина 1975 года рождения, который пронес через кассовый узел товары, не заплатив за них. Проводится проверка.